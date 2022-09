POL-ERB: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Reinheim (ots) - Am Sonntag (04.09.) gegen 17.10 Uhr verunfallten zwei Fahrzeuge am Ortseingang Reinheim. Ein 22-jähriger Reinheimer wollte mit seinem Pkw Ford von Groß-Bieberau aus kommend am Ortseingang Reinheim links zu einem Außerhalbhof abbiegen, als ein 44-jähriger Lengfelder mit seinem Transporter dem abbiegenden Ford auffuhr. Durch diesen Aufprall wurde der Ford Kuga in den Graben geschoben und der Beifahrer ...

