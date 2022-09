Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Polizei ermittelt nach Wohnungseinbruch

Täter suchen nach Beute und entwenden Bargeld und Schmuck

Ober-Ramstadt (ots)

Bargeld und Schmuck im Wert von rund 4000 Euro haben bislang noch unbekannte Täter bei einem Wohnungseinbruch in der Cogoletostraße erbeutet. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Kriminellen am Samstag (3.9.) in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 22.30 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Mehrfamilienhaus und einer Wohnung. In den Räumen suchten sie nach Wertgegenständen und wurden fündig. Mit Bargeld und Schmuck suchten die Täter das Weite. Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt ermittelt und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen machen konnten. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell