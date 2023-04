Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Aufmerksame Nachbarin stört Wohnungseinbrecherinnen

Idar-Oberstein, Stadtteil Regulshausen (ots)

Am heutigen Montag, 24.04.2023 gegen 11.15 Uhr wurden zwei junge weibliche Täterinnen bei einem Wohnungseinbruchsdiebstahl im Ahornweg im Stadtteil Regulshausen bei der Tatausführung gestört. Die beiden Täterinnen hatten zunächst auf der Rückseite des Einfamilienwohnhauses versucht die Terrassentür aufzuhebeln. Nachdem dies misslang schnitten die zwei Täterinnen zwei kreisrunde Löcher in zwei Scheiben eines Fensters. Eine Nachbarin wurde auf die beiden Frauen aufmerksam und rief ihnen zu. Daraufhin flüchteten die beiden Frauen aus der Straße "Ahornweg" in Richtung der Straße "Höstchesflur". Auf Grund der Entfernung kann die Zeugin nur angeben, dass eine der beiden Frauen ganz helle Kleider und die andere Frau ganz dunkle Kleider trug. Beide hatten dunkle Haare. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürften die beiden Frauen am gleichen Morgen schon im Stadtteil Göttschied unterwegs gewesen sein. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.

