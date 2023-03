Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Verkehrsunfall K76 Höhe Schacht-Audorf - Fahrerin wurde verletzt.

Rendsburg (ots)

Schacht-Audorf - (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 20.03.2023, 12:57 Uhr Technische Hilfeleistung mit Menschenleben in Gefahr (TH 00 Y)

Am Montag (20.03.2023) gegen 13:00 Uhr kam es auf der K76 zwischen Schacht-Audorf und Osterrönfeld in Höhe Schacht-Audorf zu einem Verkehrsunfall. Bei dem Unfall ist aus bisher unbekannter Ursache eine Fahrerin mit ihrem Fahrzeug von der Straße abgekommen und kam auf der Fahrerseite im Graben zum Liegen. Die Feuerwehren Schacht-Audorf und Rendsburg waren mit rund 25 Einsatzkräften an der Einsatzstelle. Der PKW wurde durch die Feuerwehr gesichert und es wurde der Brandschutz sichergestellt. Für die Rettung wurde mit Hydraulischen Rettungsgeräten ein Zugang geschaffen, damit die Patientin durch die Heckklappenöffnung gerettet werden konnte. Für die Dauer des Einsatzes war die K76 in diesem Bereich durch die Polizei komplett gesperrt worden. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und wurde dann in ein nahes gelegenes Krankenhaus gebracht. Zur Schadenshöhe sowie zur Ursache kann derzeit keine Auskunft erteilt werden Einsatzkräfte: Feuerwehr Schacht-Audorf, Feuerwehr Rendsburg, Rettungsdienst, Polizei und Kreispressewart

