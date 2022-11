Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Fahrt unter Drogen

Die Polizei kontrollierte am Mittwoch bei Heidenheim einen Autofahrer, der vermutlich vor seiner Fahrt Drogen nahm.

Die Verkehrspolizei kontrollierte gegen 11 Uhr einen 26-Jährigen in einem Renault an der B19 zwischen Giengen und Herbrechtingen. Bei der Kontrolle hatten sie den Verdacht, dass der Mann Drogen genommen hatte. Der Verdacht erhärtete sich durch einen freiwilligen Urintest. Die Polizei brachte den Mann deshalb zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus. Die Weiterfahrt wurde ihm für die darauffolgenden 24 Stunden verboten. Außerdem muss er mit einer Anzeige rechnen.

Die Polizei warnt:

Wer berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol und Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich.

