Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Geschwindigkeitskontrollen der PI Trier

Trier (ots)

Auch nach dem Ablauf der Kontrollwoche "Speed" werden die Kontrollen der Polizeiinspektion Trier weiter fortgesetzt. Am 24.04.2023 wurden mobile und stationäre Kontrollen an unterschiedlichen Örtlichkeiten im Dienstgebiet durchgeführt. Im Bereich der L143 "Korlinger Höhe" wurde die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit kontrolliert, es wurden elf Bußgeld- und elf Verwarnungsgeldverfahren eingeleitet. Aufgrund von Bürgerbeschwerden wurden die Durchfahrtsverbote in den Straßen "Am Grüneberg" und "An der Hospitalsmühle", sowie die allgemeine Verkehrssituation an der Grundschule Gusterath überwacht. Am Grüneberg wurde gegen fünf Verkehrsteilnehmer ein Verwarnungsgeldverfahren eingeleitet. Erfreulicherweise konnten an der Hospitalsmühle keine Zuwiderhandlungen festgestellt werden. Ebenfalls keine Beanstandungen wurden bei einer Überwachung des Verkehrs an der Grundschule Gusterath festgestellt. Darüber hinaus wurden bei den Kontrollen zehn Bußgeldverfahren eingeleitet, weil die Fahrzeugführer ein Mobiltelefon während der Fahrt nutzten. Fünf weitere Verkehrsteilnehmer wurden verwarnt, weil sie keinen Sicherheitsgurt angelegt hatten.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell