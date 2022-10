Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Mutmaßliche Bedrohung vor einem Fast-Food-Restaurant

Karlsruhe (ots)

Am Samstag gegen 14:45 Uhr hatte das Aufeinandertreffen von drei Mädchen, im Alter von 12, 13 und 14 Jahren, in einem Fast-Food-Restaurant beim Alexanderplatz in Bretten zunächst eine verbale Auseinandersetzung zur Folge. Das 14-jährige Mädchen war in Begleitung von zwei bislang unbekannten Jungen unterwegs. Ein unbekannter Junge drohte unmittelbar vor dem Fast-Food-Restaurant offenbar den 12 und 13 Jahre alten Mädchen mit einer Schusswaffe.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten Jugendliche mit einer Softairwaffe angetroffen werden. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist derzeit noch unklar.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 07252/50460 mit dem Polizeirevier Bretten in Verbindung zu setzen.

Christina Dörfer, Pressestelle

