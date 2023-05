Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Brandeinsatz Berliner Str.

Schwelm (ots)

Am frühen Montagabend (23.05.2023) wurde die Feuerwehr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in einer Erdgeschosswohnung eines mehrgeschossigen Mehrfamilienwohnhauses in der Berliner Str. alarmiert. Während der Anfahrt teilte die Leitstelle dem erstanfahrenden Einsatzfahrzeug mit, dass sich in einem der oberen Geschosse eine pflegebedürftige Person befinde und sich weitere Personen im Gebäude aufhielten. Daraufhin wurde die Alarmstufe erhöht und weitere Kräfte alarmiert.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte sich schnell Zugang zur Brandwohnung verschaffen. Parallel betreuten Einsatzkräfte die pflegebedürftige Person in ihrer Wohnung und führten die anderen Personen aus dem Haus. Hierzu waren mehrere Trupps unter Atemschutz im Einsatz. Ursache für die Rauchentwicklung war stark angebranntes Essen. Der Herd wurde abgeschaltet, das Essen nach draußen befördert und die betroffene Wohnung mit einem Hochleistungslüfter belüftet. Die Bewohnen konnten schnell wieder in ihre Wohnungen. Verletzt wurde niemand.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 36 Einsatzkräften 10 Fahrzeugen vor Ort. Der Grundschutz für das Stadtgebiet wurde von der Einsatzstelle aus sichergestellt. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Löschzüge Stadt, Winterberg und Linderhausen, der Einsatzführungsdienst und die hauptamtliche Wachbesatzung. Einsatzende war gegen 19:10 Uhr.

