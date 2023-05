Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Feuer in einem Einkaufszentrum, Untermauerstr.

Schwelm (ots)

Am Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr Schwelm um 15:07 Uhr zu einem Brandmeldealarm in die Untermauerstraße in ein Einkaufszentrum alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte kurz darauf an der Einsatzstelle ankamen, konnte unmittelbar festgestellt werden, dass die Sprinkleranlage ausgelöst hatte. Da außerdem bereits im Außenbereich eine leichte Verrauchung festgestellt werden konnte, wurde unmittelbar Stadtalarm ausgelöst.

Die weitere Erkundung ergab, dass es im 1. Obergeschoss des Gebäudes zu einem Brand und einer starken Verrauchung gekommen war. Sofort wurde ein Angriffstrupp zur Brandbekämpfung vorgeschickt.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung und der zunächst unklaren Gesamtlage ließ der Einsatzleiter eine zweite Drehleiter und einen überörtlichen Löschzug alarmieren.

Vor Ort gingen insgesamt 3 Angriffstrupps unter Atemschutz mit 2 C-Strahlrohren zur Brandbekämpfung in das 1. OG vor. Das Feuer wurde schnell gelöscht und der verrauchte Bereich wurde nach möglicherweise noch im Gebäude befindlichen Personen abgesucht. Glücklicherweise hatten bereits alle Personen das Gebäude verlassen.

Bei dem Einsatz wurden drei Personen durch den Rettungsdienst gesichtet, die angaben Rauch eingeatmet zu haben. Diese drei wurden im späteren Verlauf des Einsatzes zur weiteren Behandlung einer Klinik zugeführt.

Nach der aufwändigen Entrauchung des Gebäudes wurde die Einsatzstelle einem Haustechniker und der Polizei übergeben.

Die Feuerwehr Schwelm war mit allen Löschzügen und dem Einsatzführungsdienst vor Ort. Unterstützt wurde sie durch Kräfte der Feuerwehr Ennepetal und der Feuerwehr Gevelsberg sowie der Kreisfeuerwehrzentrale. Insgesamt waren Feuerwehr und Rettungsdienst mit ca. 60 Einsatzkräften und ca. 20 Fahrzeugen. Der Einsatz konnte gegen 19:30 Uhr beendet werden.

Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle bei den überörtlichen Kräften, die uns am heutigen Tag unterstützt haben.

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell