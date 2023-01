POL-LWL: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 15-Jährigen aus Setzin

Ludwigslust-Parchim (ots) - Im Landkreis Ludwigslust-Parchim hat die Polizei am Dienstag drei alkoholisierte Fahrzeugführer aus dem Straßenverkehr gezogen. So wurde die Polizei am frühen Dienstagnachmittag über die auffällige Fahrweise eines Autofahrers auf der Bundesstraße 192 bei Goldberg informiert. Kurze Zeit später konnte der Fahrer mit seinem PKW auf einem ...

mehr