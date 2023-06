POL-S: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-West (ots) - Ein 12 Jahre alter Junge hat sich am Freitag (23.06.2023) bei einem Verkehrsunfall in der Rotenwaldstraße schwere Verletzungen zugezogen. Ein 37 Jahre alter Autofahrer war gegen 11.45 Uhr mit seinem VW in der Rotenwaldstraße von der Wildparkstraße in Richtung Geißeichstraße unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Geißeichstraße rannte der 12-Jährige an einer Fußgängerampel, ersten ...

mehr