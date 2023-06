Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kind von Auto erfasst - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein 12 Jahre alter Junge hat sich am Freitag (23.06.2023) bei einem Verkehrsunfall in der Rotenwaldstraße schwere Verletzungen zugezogen. Ein 37 Jahre alter Autofahrer war gegen 11.45 Uhr mit seinem VW in der Rotenwaldstraße von der Wildparkstraße in Richtung Geißeichstraße unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Geißeichstraße rannte der 12-Jährige an einer Fußgängerampel, ersten Ermittlungen zufolge bei Rot, über die Straße und wurde vom VW erfasst. Rettungskräfte kümmerten sich um den schwerverletzten Jungen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell