Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Polizeibeamte beleidigt + Einbruchversuche in Schule + Mauer und Warntafeln beschädigt + Ausgewichen und von Rosensträuchern zerkratzt + Porsche touchiert

Gießen (ots)

Gießen: Polizeibeamte beleidigt

Ein 29-jähriger Gießener meinte am Dienstag, 21. März, wohl Polizeibeamte beleidigen zu müssen, als er gegen 14.10 Uhr mit seinem E-Roller an einem Streifenwagen am Marktplatz vorbeifuhr. Auf die anschließende Aufforderung, stehen zu bleiben, reagierte er nicht und versuchte über einen Gehweg von den Beamten wegzufahren. Die stoppten den Gießener jedoch und stellten seine Identität fest. Eine Anzeige wegen Beleidigung fertigten sie ebenfalls.

Gießen: Einbruchversuche in Schule

Im Gleiberger Weg verursachten Diebe einen etwa 250 Euro hohen Schaden, als sie zwischen Montag und Dienstag, 20./21. März, zwischen 16.30 Uhr und 8.30 Uhr ihr Hebelwerkzeug an der Tür einer Schule ansetzten. Warum sie nicht ins Gebäude gelangten, beispielsweise weil sich die Tür nicht öffnen ließ oder weil mögliche Zeugen sie störten, ist bislang nicht bekannt. Bereits zwischen Dienstag, 14. März, 16.30 Uhr und dem darauffolgenden Mittwoch, 12.45 Uhr, kam es zu einem ähnlichen Einbruchversuch. Die Kripo bittet um Mittelung, falls in den genannten Zeiträumen verdächtige Personen auf dem Schulgelände beobachtet wurden (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Hungen- Inheiden: Mauer und Warntafeln beschädigt

Schäden an einer Grundstücksmauer und an Warnschildern verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Dienstag, 21. März, zwischen 8 Uhr und 9.30 Uhr in der Frankfurter Straße. Vermutlich handelt es sich beim Verursacher um den Fahrer eines LKW, der die Kreuzung Frankfurter Straße/ Beunestraße befuhr. Der Schaden beträgt etwa 350 Euro, die Beamten der Polizeistation Grünberg bitten um Hinweise (Telefonnummer 06401/ 91430).

Gießen- Wißmar: Ausgewichen und von Rosensträuchern zerkratzt

In der Schulstraße kam in Höhe des Hainerweg einem 28-jährigen Daimler-Fahrer aus Lollar am Dienstag, 21. März, gegen 9.15 Uhr ein weißer PKW entgegen, der über die Fahrbahnmitte hinaus kurzzeitig auf die Gegenfahrbahn geriet. Die blonde, etwa 20 Jahre alte Beifahrerin im unbekannten Fahrzeug griff noch ein und riss das Lenkrad rum, um wieder auf die eigene Spur in Richtung Lollar zu gelangen. Zu diesem Zeitpunkt war der 28-Jährige dem PKW aber bereits ausgewichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Durch das Ausweichen geriet er offenbar an die aus Rosensträuchern bestehende Fahrbahnbegrünung, wodurch ein Schaden von etwa 100 Euro am Fahrzeug entstand. Zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kam es nicht, der etwa 20 Jahre alte Fahrer mit Bart und Brille setzte seine Fahrt fort. Wahrscheinlich war er mit einem weißen VW Golf unterwegs. Die Beamten der Polizeistation Gießen Nord bitten um Hinweise zum unbekannten Fahrzeug und Fahrer und suchen Zeugen des Vorfalls (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Gießen: Porsche touchiert

Einen schwarzen Porsche Carrera touchierte ein unbekannter Autofahrer am Samstag, 18. März, zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Lidl-Parkplatz in der Georg-Elser-Straße. Anstatt sich um den etwa 2.000 Euro Schaden hohen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Hinweise hierzu bitte an die Polizeistation Gießen Nord, Telefonnummer 0641/7006-3755.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell