POL-GI: Transporter kracht in Lkw + beleidigt, geschlagen und bedroht + Graffiti gesprüht + Auspuff zu laut + Polizei ermittelt Tatverdächtigen nach Raub + ...und weitere

Linden- in Autos gegriffen

Insgesamt siebenmal griffen Unbekannte in der Nacht von Donnerstag (16.03.2023) auf Freitag (17.03.2023) in überwiegend unverschlossene Autos. In der Straße "Schmuckental" öffneten die Diebe einen Audi und stahlen 60 Euro Bargeld aus dem A4, aus zwei weiteren Autos wurde nichts gestohlen. In der Schillerstraße machten sich die Diebe an drei Fahrzeugen zu schaffen. Aus einem Mercedes C220 ließen sie eine Sonnenbrille und ein Ladekabel mitgehen. Ein Peugeot wurde außerdem in der Leihgesterner Straße durchsucht.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 360 Euro.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen und bittet um Hinweise zu drei Jugendlichen, die mit den Diebstählen in Verbindung stehen könnten. Die erste Person soll männlich, schlank und 170 cm groß sein. Er war dunkelhaarig mit leichten Geheimratsecken. Er war mit einer dunklen Jacke und einer hellen Hose bekleidet. Der Zweite soll 175 bis 180 cm groß und schlank sein. Er trug eine helle Steppjacke und eine helle Hose. Zu dem dritten Unbekannten liegt keine Personenbeschreibung vor. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755

Trotz vieler in der Vergangenheit von der Polizei abgegebener Warnhinweise lassen viele Autofahrer leider immer noch Wertgegenstände gut sichtbar im Fahrzeug liegen und vertrauen anscheinend darauf, dass es SIE nicht "treffen" werden oder stellen es unverschlossen ab. Ein oftmals fataler Fehler! Deshalb erneut der Rat: Lassen Sie Wertsachen und sonstige Gegenstände nicht im Auto zurück - auch nicht "versteckt" im Kofferraum oder im Handschuhfach. Räumen Sie Ihr Auto aus, ehe es andere tun!

Grünberg / A5: Transporter kracht in Lkw

Aus bislang noch ungeklärter Ursache krachte gestern (20.03.2023) in den frühen Nachmittagsstunden, gegen 14:15 Uhr, ein VW-Transporter in das Heck eines Scania-Lkws. Beide waren hintereinander auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Grünberg und Reiskirchen auf der rechten Fahrspur unterwegs, als der Transporter kurz vor dem Rasthof Reinhardshain auf den Sattelzug auffuhr. Der 42-jährige Fahrer des Kleintransporters verletzte sich schwer und musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte den aus dem Lahn-Dill-Kreis stammenden Mann in ein Krankenhaus. Der aus Polen stammende 50-jährige Lkw-Fahrer wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die Autobahn war in Richtung Frankfurt während der Bergungsmaßnahmen rund zwei Stunden voll gesperrt. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 28.000 Euro.

Gießen: Einbruch im Kropacher Weg

Zwischen 07:30 Uhr und 17:30 Uhr drangen Unbekannte gestern (20.03.2023) in eine Wohnung im Kropbacher Weg ein. In dieser durchwühlten die Diebe Schränke und stahlen neben Bargeld und Schmuck, einen Laptop. Der Schaden an der Tür wird mit 100 Euro beziffert, das Diebesgut hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555

Gießen - beleidigt, geschlagen und bedroht

Während der Kontrolle ihrer Fahrausweise in einem öffentlichen Bus und im späteren Verlauf beim Aussteigen aus selbigen, beleidigten und bedrohten ein 28- und ein 23-Jähriger die beiden Kontrolleure. Beim Aussteigen an der Bushaltestelle, am Berliner Platz, wurden die beiden Kontrolleure von den aus Syrien stammenden Tatverdächtigen geschlagen und getreten. Sie müssen nun mit Anzeigen wegen Bedrohung, Körperverletzung und Beleidigung rechnen.

Gießen: Scheibe eingeschlagen

Die hintere rechte Seitenscheibe eines in der Schützenstraße abgestellten grauen Toyotas Yaris schlugen Unbekannte zwischen 19:00 Uhr am Montag (20.03.2023) und 07:15 Uhr am Dienstag (21.03.2023) ein. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755

Gießen- Graffiti gesprüht

Mit schwarzer Farbe sprühten Unbekannte am vergangenen Wochenende einen Schriftzug an die Hauswände von mehreren Häusern. Sowohl in der Ludwigstraße als auch in der Wilhelmstraße wurde der Schriftzug "RUDE" auf die Fassaden aufgebracht. Der Schaden wird mit mehreren hundert Euro beziffert. Wer kann Hinweise zu dem Sprayer geben? Wer hat den Vandalen, der die Schmierereien zwischen Freitag (17.03.2023), 18:00 Uhr und Sonntagmorgen (19.03.2023), 07:45 Uhr anbrachte, gesehen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555

Gießen: Auspuff zu laut

In der Licher Straße bemerkten Beamte der Gießener Kontrollgruppe gestern Mittag (20.03.2023) einen VW mit überlauten Auspuffgeräuschen. Die Ordnungshüter hielten den braunen Scirocco gegen 13:00 Uhr an. Der VW brachte es bei einer Schallpegelmessung auf einen Wert von 97,5 db statt der erlauben 77 db. Aufgrund der massiven Lautstärkenveränderung und dem Verdacht einer Manipulation an der Abgasanlage wurde der Scirocco des 21-Jährigen zwecks Begutachtung sichergestellt.

Wettenberg: Polizei ermittelt Tatverdächtigen nach Raub

Nach zwei Raubüberfällen im Februar 2023 auf eine Tankstelle in Wettenberg (Pressemeldung hierzu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5443223) und März 2023 auf einen Kiosk in Wißmar (Pressemeldung hierzu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5462347) klickten gestern die Handschellen. Im Rahmen hinreichender Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 16-jährigen aus dem Landkreis Gießen. Die Ermittler erwirkten einen Durchsuchungsbeschluss beim zuständigen Amtsgericht, den sie gestern (20.03.2023) vollstreckten. In der Wohnung des 16-Jährigen fanden die Beamten hinreichendes Beweismittel, welches sie sicherstellten. Der Jugendliche wurde vorläufig festgenommen. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte er die Polizeiwache wieder verlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Gießen: Flucht in der Lindengasse

Am Donnerstagmorgen (16.03.2023) stellte ein 34-Jähriger um 08:50 Uhr seinen grauen Audi in der Lindengasse ab. Als er gegen 16:50 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden an der hinteren Tür der Fahrerseite. Offenbar war in diesem Zeitraum ein Unbekannter gegen den A6 gestoßen und ohne sich um den rund 1.000 Euro teuren Schaden zu kümmern, geflüchtet. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755

Lollar: Unfallflucht auf Parkplatz

Ein Unbekannter befuhr am Freitag (17.März) gegen 17.35 Uhr den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße Rothweg und beschädigte beim Einparken einen geparkten BMW. Als der Unbekannte zu seinem Fahrzeug zurückkam, konfrontierte der BMW-Fahrer ihn mit dem Schaden. Der Unbekannte setzte sich daraufhin in sein Fahrzeug, fuhr aus der Parklücke und stieß dabei gegen einen geparkten Citroen. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Bei dem unbekannten Fahrzeug handelt es sich um einen silberfarbenen 5er BMW Kombi mit Kennzeichen, die nicht auf das Fahrzeug ausgegeben waren. Der Unfallverursacher wird wie folgt beschrieben: ca. 35 Jahre alter Mann mit dunkelbraunen, kurzen Haaren, dunkelbraunem Bart rund um den Mund und einer schwarzen Brille. Er trug eine dunkle Basecap mit weißen Applikationen, einen grauen Hoodie mit braunen Querstreifen und weißen Bändeln. Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug oder der Identität des Fahrers nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Wohnwagen touchiert

2.500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Wohnwagens nach einer Unfallflucht von Donnerstag (9.März) in der Hügelstraße in Klein-Linden. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein Unbekannter zwischen 8.00 Uhr und 18.00 Uhr den geparkten Wohnwagen und fuhr anschließend davon. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen

