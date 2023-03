Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Einbrecher "Im Stress" + Exhibitionist entblößt sich + eingebrochen + Lkws brennen + Tresor gestohlen + mit Videofahrzeug unterwegs + Lkw-Anhänger kippt um + und weitere

Gießen (ots)

Gießen-Wieseck: Reifen platt gestochen

Mehrere hundert Euro Schaden sind die Bilanz von Vandalen im Treiser Weg. In der Nacht von Samstag (18.03.2023) auf Sonntag (19.03.2023) zerstachen sie die Reifen zweier Pkw-Anhänger. Hinweise zu den Vandalen, die zwischen 22:00 Uhr und 12:00 Uhr am Werk waren, erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755

Gießen: Einbrecher "Im Stress"

Am Sonntag (19.03.2023), zwischen 03:30 Uhr und 11:05 Uhr, drückten Unbekannte das Oberlicht einer Tür auf und drangen durch dieses in die Gaststätte im Schiffenberger Weg ein. Im Thekenbereich öffneten sie Schubladen und stahlen eine Kellner-Geldbörse samt Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 450 Euro. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555 in Verbindung zu setzen.

Gießen- Geldbörse gestohlen

Bereits am vergangen Mittwoch (15.03.2023) stahlen Unbekannte die Geldbörse einer 31-Jährigen. Diese war zwischen 15:45 Uhr und 17:15 Uhr in den Einkaufsmärkten "An der Hessenhalle" unterwegs. In diesem Zeitraum griffen die Diebe in die Tasche der Frau, die an dem Griff eines Kinderbuggys hing. Neben Bargeld befanden sich mehrere Karten in dem Portemonnaie. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555

Gießen- Bargeld geklaut, Geldbörse weggeworfen

Im Drogeriemarkt im Neustädter Tor bestahlen Diebe eine 55-Jährige. Gegen 11:00 Uhr war sie in der Drogeriefiliale, als die Unbekannten unbemerkt die Geldbörse stahlen. Aus dieser nahmen sich die Diebe das Bargeld, das Portemonnaie entsorgten sie in einem Briefkasten. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555

Gießen: Scheibe eingeschlagen

Die Seitenscheibe eines Seat schlugen Unbekannte in der Nacht von Samstag (18.03.2023) auf Sonntag (19.03.2023) in der Johannesstraße ein. Der Schaden wird mit 1.000 Euro beziffert. Wer kann Hinweise zu den Dieben geben, die die hintere Scheibe auf der Fahrerseite des weißen Formentors, zwischen 19:00 Uhr und 01:00 Uhr, einschlugen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755

Gießen- in Mehrfamilienhaus eingebrochen

Auf Schmuck und Bargeld hatten es Diebe offenbar bei ihrem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Grüner Weg abgesehen. Zwischen 19:55 Uhr und 22:45 Uhr begaben sich die Unbekannten am Freitagabend (17.03.2023) auf das freizugängliche Grundstück und gelangten offensichtlich durch die unverschlossenen Haus- oder Kellertür und das Wohnhaus. Dort brachen sie die Wohnungstür auf, drangen in die Wohnung ein und durchwühlten alle Räume. Mit Bargeld und Schmuck flüchteten sie unerkannt. Die Polizei beziffert den Schaden mit mehreren tausend Euro. Zeugenhinweise erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555

Gießen: Exhibitionist entblößt sich

In der Graudenzer Straße entblößte sich am Freitagnachmittag (17.03.2023) ein Unbekannter vor einer 9-Jährigen. Das Mädchen war auf dem Nachhauseweg von der Schule, als sich der Unbekannte in exhibitionistischer Weise vor der 9-Jährigen zeigte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem bisher unbekannten Mann mit "schwarzen Bartstoppeln". Er war bekleidet mit einer Jeans, weißen Turnschuhen, schwarzer Jacke und einer dunklen Kappe. Wer kann Hinweise zu der Person geben? Wem ist der Mann gegen 14:00 Uhr im Bereich der Graudenzer Straße aufgefallen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555

Gießen- eingebrochen

Unbekannte hebelten in der Schützenstraße das Fenster einer Physiopraxis auf und kletterten in die Räume, die sie im Anschluss durchsuchten. Sie stahlen eine kleine Geldkassette mit Privatrezepten und Bargeld. Weitere Fenster brachen Diebe im Leimkauter Weg und An der Hessenhalle auf. Auch hier drangen die Unbekannten in die Räume ein und durchwühlten diese. Aus einer Tanzschule stahlen sie Lautsprecher und ein Notebook. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wem sind zwischen 18:30 Uhr am Freitag (17.03.2023) und 16:00 Uhr am Samstag (18.03.2023) verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555

Linden-Großenlinden: Werkzeug aus Garage gestohlen

Auf Werkzeug hatten es Einbrecher in der Leihgesterner Straße abgesehen. Zwischen Donnerstagnachmittag (16.03.2023), 16:00 Uhr und Freitagmorgen (17.03.2023), 07:30 Uhr drangen sie auf noch unbekannte Weise in die Garage ein und stahlen einen Werkzeugkoffer, eine Bohrmaschine sowie einen Akkuschrauber. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben geben können, werden gebeten, die Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-3555 zu kontaktieren.

Hungen: Lkws brennen

In der Nacht zu Sonntag (19.03.2023), gegen 00:45 Uhr, wurden die Polizei, sowie die Feuerwehr alarmiert. In der Mohastraße brannten drei Sattelzüge auf einem Firmengelände. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Schaden wird mit rund 400.000 Euro beziffert. Brandermittler der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen und bitten um Zeugenhinweise unter Tel.: (0641) 7006-2555.

Lich: Tresor gestohlen

In das Bürogebäude einer Produktionsfirma brachen Unbekannte im Carl-Benz-Ring ein. Sie brachen zunächst die Hauseingangstür auf, um in das Gebäude zu gelangen. Im Inneren hebelten sie sodann eine Zwischentür auf und drangen die Büros ein. Samt einem Tresor und Fahrzeugschlüsseln flüchteten die Diebe. Der Schaden wird mit mehreren zehntausend Euro beziffert. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen Donnerstag (16.03.2023), 16:00 Uhr und Freitagmorgen (17.03.2023), 06:00 Uhr im Bereich des Carl-Benz-Ring aufgefallen? Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555 zu kontaktieren.

Lich-Eberstadt: Diesel abgezapft

Rund 60 Liter Dieselkraftstoff zapften Unbekannte aus einem Lkw ab. Zwischen Freitag (17.03.2023), 11:00 Uhr und Sonntag (19.03.2023), 13:30 Uhr brachen sie den verschlossenen Tank den weißen MAN in der Butzbacher Straße auf und pumpten den Kraftstoff ab. Der Schaden beläuft sich auf 600 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 9143-0

Gießen: mit Videofahrzeug unterwegs

Mit einem mittels Videoaufzeichnung ausgestattetem Zivilfahrzeug waren Beamte der Polizeiautobahnpolizei Mittelhessen vergangene Woche im Einsatz. Hierbei fuhren die Ermittler am 15.03.2023 auf der B 457 in Richtung Lich. In Höhe Albach wurden die Zivilfahnder gegen 03:15 Uhr in einer auf 80 km/h begrenzten Zone und trotz durchgezogener Mittellinie von einem Audi A5 mit hoher Geschwindigkeit überholt. Mit bis zu 190 km/h raste der weiße 3,0 TDI quattro auf der feuchten Fahrbahn weiter. Im Bereich der Abfahrt Lich / Laubach zeigte das Aufnahmegerät eine Geschwindigkeit von 160 km/h in dem dortigen 70er Bereich. Der 24-jährige Audi-Fahrer, der gemeinsam mit vier weiteren Insassen unterwegs war, wurde durch die Polizisten angehalten und kontrolliert. Auf ihn kommt nun ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro, zwei Punkte im Fahrerlaubnisregister und drei Monate Fahrverbot, sowie eine Anzeige wegen des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens, zu.

Unfälle:

Gießen: Daimler touchiert

Offenbar beim Vorbeifahren touchierte ein Unbekannter zwischen dem 14.03.2023, 18:00 Uhr und Freitagnachmittag (17.03.2023), 15:00 Uhr, einen geparkten weißen Daimler in der Marburger Straße in Höhe der Hausnummer 108. Ohne sich um den 2.500 Euro hohen Schaden am Heck zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755.

BAB 480 / Buseck: Lkw-Anhänger kippt um

Ein 22-Jähriger fuhr heute Morgen (20.03.2023) mit seinem MAN-Lkw samt Anhänger auf der BAB 480 von Reiskirchen kommend in Richtung Gießen. In Höhe Buseck kam der blaue MAN gegen 04:35 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab, der Anhänger schaukelte sich auf und fiel in der Folge auf die linke Fahrzeugseite. Das Heck des Lkw sowie der blaue Kotschenreuther Anhänger wurden beschädigte. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro. Der aus Chemnitz stammende Fahrer blieb unverletzt. Während der Bergungsmaßnahmen musste die BAB 480 über mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Lich: Hindernis auf Fahrbahn

Ein 29-jähriger Mann in einem VW befuhr Freitagabend (17.März) gegen 23.45 Uhr die Landstraße 3481 von Lich nach Nieder-Bessingen. Offenbar hatte ein vorausfahrender Unbekannter eine nicht gesicherte Kommode verloren und diese stand auf der Fahrbahn. Der nachfolgende 29-Jährige bemerkte das Hindernis zu spät und es kam zum Zusammenstoß. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

A5/Fernwald: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Sonntag (19.März) gegen 11.45 Uhr befuhr ein 23-Jähriger in einem Ford den rechten Fahrstreifen der Bundesautobahn 5 von Frankfurt in Richtung Kassel. Aus ungeklärter Ursache kam der Ford-Fahrer von der Fahrbahn ab, fuhr über den Standstreifen in die Böschung und überschlug sich. Der 23-Jährige und eine 25-jährige Mitfahrerin verletzten sich leicht und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 8.000 Euro. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010 entgegen.

Gießen: Beim Abbiegen Radfahrer übersehen

Ein 36-jähriger Mann aus Gießen in einem VW befuhr Sonntagnachmittag (19.März) gegen 16.20 Uhr die Ringallee und beabsichtigte nach links in die Bückingstraße abzubiegen. Offenbar übersah der VW-Fahrer dabei einen 54-jährigen Radfahrer, der in entgegengesetzter Richtung auf der Ringallee unterwegs war und es kam zum Zusammenstoß. Der Radler verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

A5/ Buseck: Stoßstange verloren

Ein 24-Jähriger in einem Daimler mit Anhänger befuhr am Samstag (18.März) gegen 16.50 Uhr den rechten Fahrstreifen der Bundesautobahn 5 in Richtung Kassel und verlor die Heckstoßstange des Anhängers. Ein nachfolgender 34-jähriger VW-Fahrer und ein 35-jähriger Daimler-Fahrer fuhren über die Stoßstange. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010 entgegen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

