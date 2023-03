Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: ohne Beute geflüchtet + Betrüger ergaunern mehrere tausend Euro + Unbekannte geben sich als Zivilpolizisten aus + erneut Hundebesitzerin angesprochen + ...und mehr

Gießen (ots)

Linden- Anwohner mit Schusswaffe bedroht

Zahlreiche Notrufe erhielt die Gießener Polizei am Samstagnachmittag (11.03.2023). Offenbar bedrohte ein 24-Jähriger die Bewohner eines Hochhauses in der Gießener Straße mit einer Pistole. Eine Person war offensichtlich durch eine Stahlkugel aus der Softairwaffe verletzt worden. Beim Eintreffen der Polizeibeamten war der aus dem Landkreis Gießen stammende Mann in ein Appartement des Wohnblocks eingedrungen und konnte dort festgenommen werden. Die Softair-Pistole, sowie eine geringe Menge Marihuana stellten die Ermittler bei dem 24-Jährigen sicher. Der sich offenbar in einer persönlichen Ausnahmesituation befindliche junge Mann wurde in einem psychiatrischen Krankenhaus vorgestellt.

Wettenberg- Wißmar- ohne Beute geflüchtet

Ohne Beute flüchtete ein Räuber, nachdem die Kiosk-Angestellte ihm das geforderte Geld nicht aushändigte. Gegen 15:15 Uhr betrat der Unbekannte am vergangen Freitag (10.03.2023) die Lotto-Annahmestelle "In der Ecke" und forderte unter Vorhalt eines Messers Bargeld. Die Mitarbeiterin ging nicht auf die Forderungen ein, sondern leitete den Jugendlichen nach draußen. Der 14-18 Jahre alte Jugendliche flüchtete sodann ohne Beute in die Bahnhofstraße und weiter in Richtung Launsbacher Straße. Die Polizei ermittelt wegen versuchter räuberischer Erpressung und bittet um Zeugenhinweise: Wer kann Hinweise zu dem 170 bis 180 cm großen Jugendlichen geben? Er war dunkel gekleidet und sprach deutsch ohne Akzent. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555

Gießen: Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung

Bereits am 18.02.2023 kam es in der Bahnhofstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der die Polizei nun nach Zeugen sucht. Gegen 02:00 Uhr gerieten ein 27-Jähriger und ein Unbekannter zunächst in verbale Streitigkeiten in dessen Verlauf der Unbekannte dem späteren Geschädigten eine Flasche auf den Kopf schlug. Der in Wettenberg wohnhafte 27-Jährige erlitt eine Platzwunde an der Stirn. Wer hat die Auseinandersetzung in Höhe der Hausnummer 61 mitbekommen? Die Ermittler suchen nach einer hellhäutigen Frau, die offenbar Zeugin der Körperverletzung geworden ist und dem Verletzen im Anschluss zur Hilfe eilte. Sie wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755

Gießen: Gaststätte kontrolliert

Gemeinsam mit dem Ordnungsamt und dem Arbeitsschutz des Regierungspräsidium Gießen, kontrollierten Beamte der Gießener Kontrollgruppe am Freitag (10.03.2023) zwischen 16:45 Uhr und 19:00 Uhr. In einer Gaststätte in der Bahnhofstraße wurden offenbar vor dem eigentlichen Anzündraum Shishas vorbereitet und angezündet, obwohl durch das Regierungspräsidium eine Untersagungsverfügung bestand. In der Küche des Gewerbes fanden die Ermittler rund vier Kilogramm Shisha-Tabak, welcher sichergestellt wurde. Hintergrund waren zum Teil fehlende Steuerbanderolen auf den Dosen. Auf den Inhaber kommt nun eine entsprechende Anzeige wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung zu. In den Geldspielautomaten steckten die Spielerkarten nicht ordnungsgemäß in den Automaten. Hier kommt eine Ordnungswidrigkeitsanzeige auf den Betreiber zu. Im Keller des Gewerbes stellten die Ermittler zwei Räume fest, die offenbar als Gewerberäume genutzt werden. Hier trafen die Beamten fünf Personen an. Einer der Männer zeigte einen gefälschten italienischen Führerschein vor. Er muss sich nun wegen Urkundenfälschung verantworten. Mit der weiteren Bearbeitung der festgestellten Verstöße wie fehlende Preisauszeichnungen und Verstößen gegen die Sperrzeitverordnung, befasst sich nun das Ordnungsamt

Heuchelheim: Blitzer beschädigt

Beschädigungen an einem Blitzer wurden der Polizei am Samstagvormittag (11.03.2023), um 10:15 Uhr gemeldet. Unbekannte hatten offenbar gegen den stationären Blitzer in der Rodheimer Straße getreten und Flaschen gegen die Geschwindigkeitsüberwachungsanlage geworfen. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755

Hungen-Obbernhofen: Autos aufgebrochen

Zwischen Donnerstag (09.03.2023) und Freitag (10.03.2023) schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines weißen KIA in der Untergasse ein und stahlen aus dem Inneren eine Geldbörse. Im gleichen Zeitraum machten sich die Diebe an einem blauen Ford Puma in der Vogelsbergstraße zu schaffen. Auch hier schlugen sie eine Seitenscheibe ein und stahlen eine Geldbörse. Der Schaden wird mit mehreren hundert Euro beziffert. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen 18:00 Uhr und 07:45 Uhr im Beriech Obbornhofen aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 9143-0

Hungen-Villingen: eingebrochen

Die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses nutzten Diebe am Samstagabend (11.03.2023), zwischen 19:00 Uhr und 20:35 Uhr aus und brachen ein. Sie hebelten ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Grundstücks auf, drangen in die Wohnung ein und durchsuchten diese offenbar nach Wertgegenständen. Mit Bargeld und einem Schlüsselbund flüchteten die Unbekannten. Der Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Hinweise, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555

Pohlheim- Betrüger ergaunern mehrere tausend Euro

Eine 84-jährige Frau in Pohlheim wurde Ende letzter Woche Opfer von Telefonbetrügern, die sich als "falsche Polizeibeamte" ausgaben. Sie gaukelten der Dame vor, in ihrer Nachbarschaft habe ein Einbruch stattgefunden. Eine Frau sei verletzt und liege nun im Krankenhaus. Auch ihr Vermögen sei nun nicht mehr sicher. Durch eine geschickte Gesprächsführung und vermehrte Anrufe brachten die Gauner die Seniorin letztendlich dazu mehrere tausend Euro auf einer Bank vor ihrem Wohnhaus abzulegen. Am Freitagmorgen (10.03.2023) holte ein Unbekannter das Bargeld ab. In Polizei fahndet nun nach dem Abholer. Dieser hatte eine kräftige Statur, einen dunklen Bart und dunkle Haare. Er war bekleidet mit einem schwarzen Hemd, schwarzer Hose und beiger Jacke. Desweitern fiel in diesem Zusammenhang ein weißer VW Tiguan mit dem Teilkennzeichen BN- (Stadt Bonn) auf. Wer kann Hinweise zu dem weißen Tiguan oder dem Geldabholer geben? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555

Die Polizei warnt eindringlich vor betrügerischen Anrufen und rät dazu, sofort aufzulegen, wenn Geld gefordert wird oder nach Vermögensverhältnissen gefragt wird. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft werden Sie niemals bitten, Ihre Wertsachen zu verwahren oder eine Kaution zu leisten. Setzen Sie sich nicht unter Druck und lassen Sie sich nicht täuschen! Melden Sie verdächtige Anrufe umgehend der echten Polizei und bitten Sie Angehörige um Hilfe, wenn Sie verunsichert sind.

Lollar- Auto geklaut

Im Paulusgarten stahlen Unbekannte einen grauen Opel. Der Insignia stand auf dem Parkplatz vor einem Wohnhaus. Zwischen 11:00 Uhr am Freitag und 07:30 Uhr am Samstag (11.03.2023) machten sich die Diebe an dem Insignia Sports Tourer zu schaffen und stahlen das 5.000 Euro teure Auto. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555

Lich-Langsdorf: in Kita eingedrungen

Auf noch unbekannte Weise gelangten Diebe zwischen Freitag (10.03.2023), 16:30 Uhr und Samstagnachmittag (11.03.2023), 14:00 Uhr in die Räumlichkeiten der Kindertagesstätte im Birklarer Weg. Im Inneren hebelten sie eine Tür auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts gestohlen. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555

Mücke: Unbekannte geben sich als Zivilpolizisten aus

Samstagabend (11.03.2023) hielten vermeintliche Zivilpolizisten einen 50-jährigen auf dem Parkplatz Heg-Berg an der BAB 5 in Fahrtrichtung Kassel an. Zwischen der Anschlussstelle Grünberg und dem Parkplatz überholte ihn ein dunkelbluaer VW Golf, auf dessen Dach sich ein "Blaulicht" befand. Der Beifahrer ließ die Scheibe herunter und machte offenbar mit einer Handbewegung deutlich, dass der 50-Jährige mit seinem Lkw folgen soll. Auf dem Parkplatz angekommen, stieg der Fahrer des Golfs aus und stellte sich als "Kripo-Beamter" vor. Unter einem Vorwand, die Beleuchtung des Anhängers sei kaputt, lockte er ihn aus dem Führerhaus. Der zweite vermeintliche Zivilpolizist nutzte offenbar die Gelegenheit und stahl aus dem Führerhaus eine Laptoptasche in der sich mehrere Karten befanden, sowie zwei Geldkassetten mit Bargeld. Plötzlich rief einer der Männer "Einsatz", woraufhin beide zu dem VW rannten und davonfuhren. Nun bemerkte der 50-Jährige, dass er Opfer von dreisten Dieben geworden war. Die Polizei sucht nun die beiden Unbekannten. Der Fahrer des Golfs soll 175 cm groß und 35-40 Jahre alt sein. Er hatte dunkle Haare, eine normale Statur und laut Zeugen eine eher südländische Erscheinung. Der Beifahrer war 170 bis 180 cm groß und 20 bis 25 Jahre alt. Er hatte ein schmales Gesicht und wurde als schlank bis hager, mit mitteleuropäischer Erscheinung beschrieben. Beide sprachen ohne Akzent, trugen Jeans und eine blaue Oberbekleidung. Wer hat den Vorfall auf dem Parkplatz an der A5 mitbekommen? Wem ist der dunkle VW Golf auf der Autobahn aufgefallen? Wem haben sich die Männer noch als vermeintliche Zivilpolizisten der Kripo vorgestellt? Die Polizeiautobahnstation in Butzbach ermittelt und bittet Zeugen sowie weitere Geschädigte sich unter Tel.: (06033) 7043-5010 zu melden.

Langgöns: erneut Hundebesitzerin angesprochen

Freitagmittag (10.03.2023) wurde erneut eine Hundebesitzerin von einem unbekannten Mann angesprochen, der offenbar sexuelle Handlungen an ihrem Hund vornehmen wollte. Die Dame war in der Feldgemarkung zwischen Brandoberndorf und Cleeberg mit ihrem Vierbeiner spazieren. Der Mann verwickelte die Frau zunächst in ein harmloses Gespräch. Im weiteren Verlauf wollte der Unbekannte sodomitische Handlungen an dem Hund durchführen. Als die Hundebesitzerin ihm sagte, er soll verschwinden und wegging, zeigte dieser eine Pistole, drohte ihr verbal und gab einen Schuss ab. Die Hundebesitzerin lief weiter, der Mann entfernte sich in Richtung Cleeberg. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Ermittlungen erhärteten sich die Hinweise auf einen 23-jährigen Frankfurter. Der Sachverhalt wurde der zuständigen Staatsanwaltschaft vorgetragen, die eine Wohnungsdurchsuchung anordnete. Die Ermittler fanden eine Schreckschusswaffe mit entsprechender Munition und stellten sie sicher. Der 23-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte er die Wache wieder verlassen. Er muss nun mit Anzeigen wegen Bedrohung und einem Verstoß gegen das Waffengesetzt rechnen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die beiden Taten der vergangenen Woche ebenfalls dem Tatverdächtigen zuzuordnen sind.

Gießen: Beim Rangieren Opel touchiert

Vermutlich beim Rangieren aus einer Parklücke touchierte am Freitag (10.März) gegen 9.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Adolph-Kolping-Straße ein Unbekannter einen geparkten Opel. Als der Besitzer zu seinem silberfarbenen Astra zurückkam, war dieser am hinteren, linken Kotflügel beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Lich: Motorradfahrer schwer verletzt nach Sturz

Ein 38-jähriger Mann aus Lich befuhr am Samstag (11.März) gegen 17.20 Uhr die Kolnhäuser Straße in Richtung Stadtmitte. Aus unbekannter Ursache geriet der Kradfahrer in Höhe der Hausnummer 59 ins Rutschen, kam zu Fall und rutschte über die Fahrbahn. Dabei verletzte sich der 38-Jährige schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 1.400 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Hungen: Von der Fahrbahn abgekommen

Freitagabend (10.März) gegen 23.55 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann in einem BMW die Kaiserstraße in Richtung Friedberger Straße. Vermutlich aufgrund von Alkoholkonsum kam der BMW-Fahrer in einer Kurve von der Fahrbahn ab, fuhr auf eine Verkehrsinsel und fuhr die dortige Ampel um. Der Fahrer sowie ein 22-jähriger Mitfahrer verletzten sich dabei leicht. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete er 2,24 Promille. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Gießen: Ölwanne aufgerissen und weggefahren

Ein zunächst Unbekannter befuhr zwischen Freitag (10.März) 23.00 Uhr und Samstag (11.März) 0.00 Uhr die Straße "Steinerne Brücke" in Richtung Innenstadt. In Höhen der Hausnummer 10 fuhr der Unbekannte über eine Fahrbahnverengung und beschädigte einen Baum. Dabei riss die Ölwanne des PKW und hinterließ eine Ölspur bis zum Abstellort. Die Ermittlungen führten zu einem 31-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest pustete er 0,61 Promille. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 1.300 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Beim Vorbeifahren VW beschädigt

Ein zunächst Unbekannter befuhr am Dienstag (28.Februar) die Händelstraße und beschädigte dabei einen am Fahrbahnrand geparkten grauen VW Polo. Anschließend entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern. Die Ermittlungen führten zu einem 63-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

B457/Fernwald: Vier Leichtverletzte nach Unfall

Sonntagnachmittag (12.März) gegen 15.10 Uhr befuhr eine 78-jährige Frau aus Lich in einem Subaru die Kreisstraße 156 von Fernwald-Albach kommend und beabsichtigte auf die Bundesstraße 457 in Richtung Lich einzufahren. Offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, fuhr die Subaru-Fahrerin auf die Bundesstraße 457 ein. Ein 36-jähriger Mann in einem Daimler, der auf der B457 von Lich in Richtung Gießen unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 78-Jährige, ein 81-jähriger Mitfahrer sowie der Daimler-Fahrer und ein 23-jähriger Mitfahrer des Daimler verletzten sich dabei leicht und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 45.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Reiskirchen: Zu schnell unterwegs

Offenbar zu schnell unterwegs war Sonntagnacht (12.März) gegen 3.55 Uhr ein 19-jähriger Gießener in einem VW. Der Gießener befuhr die Alsfelder Straße in Lindenstruth in Richtung Reiskirchen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei streifte er einen Schildermast und einen hölzernen Blumenkasten, wurde durch die Luft geschleudert und beschädigte die Grundstückseinfassungen in Höhe der Hausnummer 48 und 50. Umherfliegende Teile beschädigten einen geparkten Renault. Ein 20-jähriger Mitfahrer sowie eine 20-jährige Mitfahrerin verletzten sich leicht. Die 20-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 13.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell