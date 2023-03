Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Von Sicherheitsdienst vertrieben + Räuber flüchtet mit Geld + Dieseldiebstahl + Kontrollen + Baum verletzt Fahrerin + Nach Kollision mit Straßenlaterne geflüchtet + und mehr...

Gießen (ots)

Staufenberg- Treis: Von Sicherheitsdienst vertrieben

Drei Männer kletterten in der Hauptstraße über einen Zaun und näherten sich einem Firmengebäude. Gegen 21 Uhr am Mittwoch, 8. März, bemerkten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes die Männer, die daraufhin flüchteten. Ein Schaden entstand bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht. Personenbeschreibungen liegen bislang nicht vor. Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Räuber flüchtet mit Geld

Unter Vorhalten eines Messers forderte ein vermummter Mann am Mittwoch, 8. März, Bargeld von einer Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäfts, das sich in der Bahnhofstraße zwischen Westanlage und Reichensand / Schanzenstraße befindet. Mit etwa 50 Euro flüchtete er gegen 15.05 Uhr in Richtung Innenstadt. Der Mann soll etwa 20 bis 25 Jahre alt und 170cm groß sein. Er ist sehr schlank, hat ein südländisches Erscheinungsbild, sprach gebrochen Deutsch und war mit einer dunklen Winterjacke mit aufgesetzter Kapuze bekleidet. Zudem trug er einen Schal vor dem Gesicht und hatte eine dunkle Hose an, eventuell in grauer Camouflage-Optik. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet oder hat den Mann flüchten sehen? Wer kann die Angaben zu ihm, seiner Fluchtrichtung oder seinem Aufenthaltsort ergänzen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Lollar: Dieseldiebstahl

Zwei Männer machten sich auf der Baustelle im Fasanenweg an einem Bagger zu schaffen und zapften eine bislang unbekannte Menge Dieselkraftstoff ab. Eine Zeugin beobachtete die Männer dabei und informierte die Polizei, nachdem die Diebe am Mittwoch, 8. März, gegen 22.05 Uhr samt der befüllten Kanister mit einem PKW geflüchtet waren. Zur Beschreibung ist nur bekannt, dass sie dunkel gekleidet waren und einer von beiden eine Hose mit weißen Streifen an der Seite trug. Hinweise hierzu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0641-7006-3555 entgegen.

Gießen: Kontrollen

Im Rahmen der Maßnahmen "Sicheres Gießen" kontrollierten Beamtinnen und Beamte aus Gießen und von der Bereitschaftspolizei am Mittwoch, 8. März, insgesamt 25 Personen. Darunter waren auch sechs E-Scooter-Fahrer, wovon drei keinen notwendigen Versicherungsnachweis erbringen konnten, so dass die Beamten entsprechende Anzeigen fertigten. Zudem fielen vier Personen auf, da sie zur Aufenthaltsermittlung gesucht wurden.

Linden: Baum verletzt Fahrerin

Auf der L3475 stürzte zwischen Klein-Linden und Großen-Linden am Mittwoch, 8. März, ein kleiner Baum auf die Fahrbahn und traf gegen 17.35 Uhr einen gerade dort entlangfahrenden VW Golf. Die 30-jährige Fahrerin aus Pohlheim erlitt durch Glassplitter von der zerstörten Windschutzscheibe Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Ihr 27-jähriger Mitfahrer blieb unverletzt. Für den VW kam ein Abschlepper zum Einsatz, der Schaden liegt Schätzungen zufolge im vierstelligen Bereich. Den Baum zogen die Polizeibeamten von der Straße.

Lollar: Nach Kollision mit Straßenlaterne geflüchtet

Zu Fuß flüchtete ein bislang unbekannter Fahrer vom Unfallort in der Marburger Straße, nachdem er dort gegen 21.05 Uhr am Mittwoch, 8. März, mit einer Straßenlaterne kollidierte. Sowohl an der Laterne als auch BMW entstanden erhebliche Schäden, deren Höhe die Beamten auf insgesamt 11.000 Euro schätzten. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mercedes-Fahrer in Richtung Gießen unterwegs und kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Um den PKW und die auslaufenden Betriebsstoffe kümmerte sich ein Abschleppunternehmen, die Ermittlungen zum Fahrer dauern an. Zeugen, die den Unfallhergang oder die weglaufende Person gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 bei der Polizei zu melden.

Heuchelheim: Zaun beschädigt

Bei einem Wendemanöver in der Rosenstraße beschädigte eine unbekannte Fahrerin einen Zaun und verursachte damit einen Schaden von etwa 550 Euro. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte die Verursacherin am Dienstag, 7. März, gegen 14 Uhr im weißen VW Tiguan mit Gießener Zulassung (GI-) unerlaubt. Hinweise hierzu bitte an die Polizeistation Gießen Nord (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Gießen- Wieseck: Halter vom beschädigten Fahrzeug gesucht

Bei einem Unfall in der Gießener Straße, Höhe Hausnummer 102, entstanden am Mittwoch, 8. März, gegen 17.10 Uhr Beschädigungen an einer geparkten schwarzen Mercedes A-Klasse mit Friedberger Zulassung (FB-). Nachdem die Verursacherin kurz vor Ort wartete, währenddessen der Halter aber nicht erschien, fuhr sie nach Hause und informierte die Polizei. Als eine Streife zum Unfallort fuhr, stand der PKW mit hängendem Seitenspiegel nicht mehr dort. Die Beamten der Polizeistation Gießen dort bitten daher den Halter, sich zu melden. Auch Zeugen des Unfalls könnten hilfreich sein und melden sich bitte ebenfalls unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell