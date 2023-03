Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Landkreis Gießen: Unfälle in Zusammenhang mit Wintereinbruch

Gießen (ots)

In den Morgen- und Vormittagsstunden des heutigen Mittwochs war die Polizei bei einigen Verkehrsunfällen im Einsatz, bei denen der Wintereinbruch eine Rolle gespielt haben dürfte. Auf den Autobahnen rutschte gegen 9.05 Uhr ein PKW auf der A480 zwischen dem Gießener Nordkreuz und Reiskirchen in die Leitplanke, der Fahrer erlitt einen Schock, insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Verkehrsbehinderungen blieben hier aus. Anders, und offenbar auch nicht witterungsbedingt, verlief es auf der A5 zwischen Grünberg und Reiskirchen. Ein LKW und drei PKW kollidierten hier gegen 9.20 Uhr miteinander, nachdem ein Beteiligter bremste und die anderen vermutlich aufgrund von zu geringem Abstand aufeinander auffuhren. Ein PKW blieb bis zum Eintreffen eines Abschleppers auf dem linken Fahrstreifen liegen, die anwesenden Polizeibeamten führten den Verkehr teilweise an der Unfallstelle vorbei. Gegen 10.55 war die Straße wieder frei, es entstand ein mehrere Kilometer langer Stau. In Lindenstruth auf der B49 kam gegen 7.15 Uhr ein Fahrzeug vermutlich in Folge der Straßenglätte von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Leitpfosten. Die Fahrerin blieb unverletzt, ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um das Fahrzeug. In der Auffahrt zur B49 in Richtung A485 kam in Gießen ein 28-Jähriger mit seinem VW von der Fahrbahn ab und touchierte gegen 7.30 Uhr die Schutzplanke, ein Verkehrsschild und eine Warnbarke. Der Gießener blieb unverletzt, am VW entstand ein etwa 2.500 Euro hoher Schaden. Mit der Leitplanke kollidierte gegen 7.45 Uhr eine Toyota-Fahrerin auf der L3129, als sie auf dem Stück zwischen dem Abzweig Reinhardshain und Bersrod von der Fahrbahn abkam. Ersten Erkenntnissen zufolge blieb sie unverletzt, auch hier kam ein Abschlepper zum Einsatz. Gleich zwei Unfälle passierten auf der L3133, zwischen dem Abzweig nach Grüningen und Holzheim. Gegen 7.25 Uhr kam eine Fahrerin von der Fahrbahn ab, rutschte in die Leitplanke und fuhr ihren Ford noch auf einen angrenzen Feldweg. Während sie dort auf einen Abschlepper wartete, rief sie etwa 30 Minuten später erneut bei der Polizei an und berichtete von einem weiteren Unfall, der sich an der Stelle ereignet hatte. Hier waren zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert, eins davon war nicht mehr fahrbereit. Die Fahrer blieben offenbar unverletzt. Auf der L3127 geriet gegen 9.10 Uhr ein Fahrer zwischen Geilshausen und Beltershain von der schneebedeckten Fahrbahn ab. Eine RTW-Besatzung untersuchte den Fahrer und entließ ihn vor Ort, da er unverletzt war.

