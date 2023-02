Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Abbieger übersieht Radfahrer.

Lippe (ots)

Am Dienstagmorgen (21.02.2023 07:24 Uhr) übersah ein 65-jähriger Audi-Fahrer offenbar beim Abbiegen einen 16-jährigen Radfahrer aus Oerlinghausen, der sich auf dem Radweg neben der Hauptstraße befand. Der Audi-Fahrer aus Dörentrup beabsichtigte von der Hauptstraße in die Detmolder Straße einzubiegen. Der Radfahrer kam aus Richtung Tunnelstraße. Noch ist es unklar, wer bei Grün- bzw. Rot-zeigender Ampel gefahren ist. Der Radfahrer erlitt Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wenn Sie Zeuge des Unfalls geworden sind und sachdienliche Angaben machen können, melden Sie sich bitte bei dem zuständigen Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell