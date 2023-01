Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Von Pkw angefahren - Seniorin leicht verletzt

Espelkamp (ots)

Eine 81-jährige Fußgängerin ist am Mittwoch bei einem Unfall auf der Görlitzer Straße von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden.

Den Erkenntnissen nach hatte die Espelkamperin gegen 8.10 Uhr die Fahrbahn vom Wilhelm-Kern-Platz kommend in Höhe der Einmündung "Am Hügel" überqueren wollen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes eines Fahrers (59) aus Espelkamp, der in Fahrtrichtung der Isenstedter Straße unterwegs gewesen war. Dadurch stürzte die 81-Jährige samt ihres Rollators auf den Asphalt. Der Autofahrer kümmerte sich bis zum Eintreffen der verständigten Rettungskräfte um sie.

In der Folge wurde die Frau nach einer Erstbehandlung zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus nach Lübbecke gebracht. Der 59-Jährige blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell