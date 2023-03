FW-Schermbeck: Ölspur auf der Weseler Straße

Schermbeck (ots) - Gegen 22.15 Uhr wurde am gestrigen Abend der Löschzug Altschermbeck mit dem Einsatzstichwort "Person in Wohnung" zur Heinestraße alarmiert um dort eine Tür zu öffnen. Die Tür konnte jedoch zuvor durch eine Nachbarin geöffnet werden, weshalb keine Maßnahmen durch die Feuerwehr ergriffen wurden. Für den Löschzug endete der Einsatz um 22.26 Uhr. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Schermbeck Jana Loick Mobil: 0151 20984294 E-Mail: ...

