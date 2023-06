Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Straßenraub - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Mitte (ots)

Drei Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen einen 43 Jahre alten Mann an der Steinstraße ausgeraubt. Die drei verwickelten ihn gegen 04.30 Uhr an der Einmündung zur Breite Straße in ein Gespräch und rissen ihm plötzlich die goldene Halskette im Wert von mehreren Hundert Euro vom Hals. Durch das Herunterreißen wurde der 43-Jährige leicht am Hals verletzt und die drei Täter flüchteten daraufhin in unterschiedliche Richtungen. Alle drei Räuber sprachen akzentfreies Deutsch, zwei von ihnen waren zirka 190 Zentimeter groß und der Haupttäter trug ein schwarzes T-Shirt sowie eine Jeans. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

