POL-DN: Frontalzusammenstoß mit Baum: 87-Jähriger schwer verletzt

Düren (ots) - In der Nacht auf Donnerstag (01.12.2022) sind Unbekannte in eine Gaststätte in der Kölnstraße eingebrochen. Sie machten Beute im unteren dreistelligen Bereich. Zwischen 23:00 Uhr am Mittwoch und 07:20 Uhr am Donnerstag verschafften sich bislang Unbekannte durch die Eingangstür gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Sie durchsuchten den gesamten Thekenbereich der Gaststätte. Mit Bargeld im unteren ...

mehr