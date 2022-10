Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Wildeshausen: Einbruch in Gärtnerei in Ganderkesee - Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Ganderkesee:

Am Sonntag, den 09.10.2022, gegen 07:40 Uhr, wird bei einer Gärtnerei an der Birkenheider Straße in Ganderkesee ein Einbruch festgestellt. Unbekannte Täter haben eine rückwärtige Tür gewaltsam geöffnet und aus dem Büro einen Tresor entwendet. In diesen Zusammenhang wird zur Feststellungszeit auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein weißer Kleintransporter, ähnlich VW Caddy festgestellt, der bei dessen Entdeckung mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Ganderkesee wegfährt. Eine Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden. Hinweise nimmt die Polizei in Ganderkesee unter 04222-946950 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell