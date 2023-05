POL-ANK: Brand an einem Wohnhaus in Heinrichswalde

Pasewalk (ots) - Gestern Abend (9. Mai 2023, gegen 22:25 Uhr) wurde die Polizei über einen versuchten Einbruch in einen Getränkemarkt Am Luisenplatz in Pasewalk informiert. Nach ersten Informationen durch mehrere Hinweisgeber sollen zwei Personen versucht haben gewaltsam in den Markt einzubrechen. Dabei hätten die Täter eine Scheibe eingeschlagen und würden vor Ort randalieren. Als die eingesetzten Beamten des ...

