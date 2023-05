Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Unbekannte Täter stehlen 40 Zaunfelder am Solarpark Jarmen

Jarmen (ots)

Am 09. Mai 2023 wurde der Polizei der Diebstahl von 40 Zaunfeldern, welche den Solarpark in Jarmen umgeben, gemeldet. Im Tatzeitraum vom 28. April 2023 bis 08. Mai 2023 haben unbekannte Täter diese Zaunfelder in einer Größe von jeweils 2m x 2,5m entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Durch den Diebstahl der entwendeten Zaunfelder ist ein Schaden von ca. 2.600 Euro entstanden.

Zeugen, die Beobachtungen im Bereich des Solarparks Jarmen und hier insbesondere im Bereich der Anklamer Straße gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Anklam unter 03971 251-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell