Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Audi-Fahrer entzieht sich mit etwa 100 km/h innerorts einer Fahrzeugkontrolle

Greifswald (ots)

Gestern Abend (10. Mai 2023, gegen 21:50 Uhr) bemerkten die Kollegen des Polizeihauptreviers Greifswald bei ihrer Streifentätigkeit im Bereich der Heinrich-Hertz-Straße ein Fahrzeug, welches aus Richtung Hans-Beimler-Straße in Richtung Lomonossowallee unterwegs war. Auf Höhe der Beamten ließ der mutmaßliche Fahrer den Motor lautstark anlaufen und erhöhte die Geschwindigkeit deutlich sicht- und hörbar. Daraufhin beschlossen die Kollegen, das Auto einer Verkehrskontrolle zu unterziehen und nahmen die Verfolgung auf. Der Fahrer des Audis erhöhte schließlich seine Geschwindigkeit noch mehr und erreichte bis zu etwa 100 km/h. Er befuhr die Lomonossowallee und die Schönwalder Landstraße, ignorierte dabei eine rote Ampel, bog in die Straße Sandfuhr ab und kam schließlich zum Stehen. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten noch beobachten, wie zwei Personen in die Gartensparte "Einigkeit" flüchteten, sodass sie die Verfolgung fußläufig fortsetzten. Dabei konnte wenig später eine der beiden Personen gestellt werden. Hierbei handelte es sich um einen 43-jährigen Mann, welcher es im Rahmen einer ersten Befragung abstritt den Wagen gefahren zu haben. Des Weiteren gab er an, dass es sich bei dem Fahrzeugführer um einen 30-jährigen Mann handelte. Ebenso soll sich seinen Angaben zufolge ein weiter Mann im Auto befunden haben.

Als sich die Kollegen zwecks Durchsuchung schließlich zum Auto begaben, erhielten sie durch drei vorbeilaufenden Frauen den Hinweis auf die mutmaßliche Fahrzeugbesitzerin. Sie wurden in ein Gartenabteil begleitet, in dem eine 25-jährige Frau und der 30-jährige mutmaßliche Fahrer angetroffen werden konnte. Letzterer - der auch gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist - stritt den Tatvorwurf den Wagen gefahren zu haben ab. Dies bestätigte die 25-Jährige und fügte hinzu, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen Mietwagen handelte und sie den Fahrzeugschlüssel einem 28-jährigen Bekannten gegeben hätte. Dieser konnte an jenem Abend nicht mehr angetroffen werden.

Wer letzten Endes mit dem Audi gefahren ist, wird nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein. Derjenige wird sich wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie auch gegebenenfalls wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Alle Beteiligten haben die deutsche Staatsbürgerschaft.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell