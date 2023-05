Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Versuchter Einbruch in Getränkemarkt

Pasewalk (ots)

Gestern Abend (9. Mai 2023, gegen 22:25 Uhr) wurde die Polizei über einen versuchten Einbruch in einen Getränkemarkt Am Luisenplatz in Pasewalk informiert. Nach ersten Informationen durch mehrere Hinweisgeber sollen zwei Personen versucht haben gewaltsam in den Markt einzubrechen. Dabei hätten die Täter eine Scheibe eingeschlagen und würden vor Ort randalieren. Als die eingesetzten Beamten des Polizeihauptreviers Pasewalk vor Ort eintrafen, bestätigte sich der Sachverhalt. Zwei tatverdächtige Personen wurden festgestellt, von denen eine jedoch bei Eintreffen der Polizei flüchtete. Bei der aufgegriffenen Person handelte es sich um einen 21-jährigen Deutschen. Nachdem seine Personalien festgestellt wurden, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, welcher im Ergebnis 1,81 Promille anzeigte. Für weitere polizeiliche Maßnahmen wurde der 21-Jährige zum Revier gebracht. Hier wurde eine erste Befragung durchgeführt. Die Ermittlungen wegen des versuchten Einbruchsdiebstahls und Sachbeschädigung wurden aufgenommen.

Im Zuge weiterer Maßnahmen und Befragungen mehrerer Zeugen erhärtete sich zudem der Tatverdacht gegen einen 17-jährigen Deutschen. Ob es sich hierbei um den zweiten Täter handelt, welcher bei Eintreffen der Polizei flüchtete, wird Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizei sein. Durch die Sachbeschädigung entstand ein Schaden in Höhe von etwa 650 Euro. Sofern es weitere Zeugen geben sollte, werden diese gebeten sich bei der Polizei Pasewalk unter 03973 220-224 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu wenden.

