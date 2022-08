Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen mit erfreulichem Ergebnis

Westheim (ots)

Am Vormittag des 01.08.22 führte die Polizei Germersheim aufgrund von Bürgerbeschwerden Laserkontrollen in der Beethovenstraße in Westheim durch. Bei erlaubten 30 km/h und einem normalen Verkehrsaufkommen konnten keine Verstöße festgestellt werden. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 33 km/h.

