Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Gewalttätiger Exhibitionist sorgt für Ärger

Bild-Infos

Download

Fulda (ots)

Nicht von seiner besten Seite zeigte sich ein 31-jähriger Mann aus Obertshausen (Landkreis Offenbach) gestern Vormittag (31.5. / 10:50 Uhr) im Bahnhof Fulda. Zuvor fiel der 31-Jährige im Regionalexpress (RE 4508) auf der Fahrt von Frankfurt a.M. in Richtung Fulda negativ auf, da er einem 60-jährigen Reisenden grundlos an die Gesäßtasche fasste. Nachdem der 60-jährige Mann aus Hanau ihn aufforderte, die Handlungen zu unterlassen, schlug der 31-Jährige unvermittelt mit der flachen Hand ins Gesicht des Opfers. Bei Halt im Bahnhof Fulda verließ er anschließend den Zug in zunächst unbekannte Richtung. Gegen 11:20 Uhr traf das 60-jährige Opfer auf Gleis 8 erneut auf den gewalttätigen 31-Jährigen und wollte ihn aufgrund der vorherigen Situation zur Rede stellen. Daraufhin schlug er dem 60-jährigen erneut ins Gesicht und zog anschließend die Hose runter, um sein Geschlechtsteil zu zeigen. Eine verständigte Streife des Bundespolizeireviers Fulda konnte den 31-Jährigen schließlich festnehmen und zur Dienststelle mitnehmen.

Polizisten beleidigt! Im Bundespolizeirevier Fulda führte er sein Verhalten fort und entblößte sich erneut vor den Beamten. Außerdem beleidigte er sie mehrfach und drohte ihnen mit Gewalt. Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von rund 0,8 Promille. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann oder selbst Opfer dieser Taten wurde, wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 0561 81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell