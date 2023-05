LPI-J: Frisiertes Moped festgestellt

Eisenberg, Hermsdorf (ots) - In Eisenberg kontrollierten Freitagabend Beamte der Einsatzunterstützung Jena einen 45-jährigen mit einer geringen Menge Marihuana. Kurz darauf erwischten Polizeibeamte in Hermsdorf einen 18-jährigen mit Marihuana. Sonntagfrüh fuhr eine Streife über den Parkplatz einer Discoveranstaltung im Jugendwaldheim. Beim Vorbeifahren an einem Auto flogen plötzlich mehrere Joints aus dem Auto. Diese konnten wenig später einem 25-jährigen ...

mehr