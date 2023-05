LPI-J: Drogen beschlagnahmt

Hermsdorf (ots) - ...muss ein 36-jähriger Autofahrer in Hermsdorf. Der VW Fahrer wurde Freitagabend durch Beamte der Einsatzunterstützung Jena in der Eisenberger Straße in Hermsdorf mit 0,92 Promille erwischt. Eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung folgte. Demnächst erhält der Mann Post aus Artern. Zudem muss er sein Auto einen Monat stehen lassen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Saale-Holzland Telefon: 036428 ...

