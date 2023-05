POL-BI: Tatverdächtiger Räuber schnell entdeckt

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Ein unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht auf Mittwoch, 10.05.2023, gewaltsam Zugang zu einer Gaststätte an der Ecke Notpfortenstraße / Mauerstraße. Die Polizei sucht Zeugen. Der Täter stieg zwischen 23:00 Uhr am Dienstag und 10:15 Uhr am Mittwoch über ein Fenster in die Gastronomie ein. Dort nahm er Bargeld an sich und flüchtete über den Einstieg aus dem Gebäude. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das ...

