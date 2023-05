POL-BI: Dringend: Zeugen nach Unfallflucht mit schwerverletztem Fußgänger gesucht

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Morgen, am Donnerstag, den 11. Mai 2023, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr wird die vierte Fahrradregistrierungsaktion - diesmal auf dem Kesselbrink - stattfinden. Jetzt stehen auch noch weitere Anschlusstermine fest: Am Donnerstag, 25.05.2023, von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr auf dem Reichowplatz, am Samstag, 03.06.2023, von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr auf dem Marktplatz in Jöllenbeck ...

mehr