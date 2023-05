Polizei Bielefeld

POL-BI: Gesucht, gefunden: 23 Fahrräder warten auf ihre Besitzer

Bild-Infos

Download

22 weitere Medieninhalte

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld - Polizeibeamte stellten bei Fahrradfunden insgesamt 31 Räder sicher, wovon bisher neun Räder ihren Besitzern zugeordnet werden konnten.

Unter anderem führten polizeiliche Ermittlungen die Beamten zu einem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Artur-Ladebeck-Straße. Am 04.04.2023 stellten sie dort acht Fahrräder sicher, am Folgetag elf weitere.

Am 03.05.2023 wurden Polizisten auf Fahrräder in einen Gebüsch aufmerksam gemacht. In der Stichstraße zur Meller Straße fanden sie mehrere Räder in der Nähe des Wendehammers.

Es ist davon auszugehen, dass die insgesamt 23 Fahrräder, die bisher keiner Strafanzeige zugeordnet werden konnten, ebenfalls gestohlen wurden.

Die Besitzer erhalten ihre Fahrräder zurück, wenn sie einen Eigentumsnachweis bei der Polizei Bielefeld erbringen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell