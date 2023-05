Polizei Bielefeld

POL-BI: Uneinsichtiger Ladendieb stiehlt 38 Shampoo Flaschen - Untersuchungshaft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Für einen hartnäckigen Straftäter ging es nach einem Ladendiebstahl am Montag, 08.05.2023, in Haft.

Mitarbeiter eines Discounters an der Große-Kurfürsten-Straße bemerkten gegen 14:00 Uhr einen Mann, der zahlreiche Flaschen Shampoo, ein Deo Spray sowie ein Brötchen aus dem Regal nahm und das Geschäft verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Der Mitarbeiter hielt den Dieb fest und rief die Polizei. Bis zum Eintreffen der Streifenbeamten verhielt sich der Täter aggressiv. Den Beamten gegenüber gab er dann zu, die gestohlenen 38 Shampoo Flaschen Shampoo verkaufen zu wollen, "so wie er es immer zu tun pflege".

Die Polizisten nahmen den 27-Jährigen vorläufig fest und übergaben ihn Kriminalbeamten.

Die Recherchen ergaben, dass der Wiederholungstäter aus Gütersloh zum Teil mehrfach am Tag mit Ladendiebstählen in Bielefeld aufgefallen war. Insgesamt laufen derzeit Strafverfahren in zwei Raubversuchen und sechs Ladendiebstählen gegen ihn. Der polizeibekannte 27-Jährige wurde am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

