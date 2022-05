POL-SI: Ausweichmanöver endet mit kaputter Felge - Unfallverursacher flüchtig #polsiwi

Neunkirchen/ Wilnsdorf (ots) - Am Samstagabend (21.05.2022) ist es gegen 19:10 Uhr zu einem Einbruch in die Büroräume eines KFZ-Handels an der Kölner Straße in Neunkirchen gekommen. Zahlreiche Fahrzeugschlüssel sind entwendet worden. Ein 22- Jähriger setzte sich anschließend in einen nicht zugelassenen Peugeot und fuhr davon. Einem 21-jährigen Autofahrer fiel ...

