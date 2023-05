POL-BI: Raubversuch gescheitert - Tatverdächtiger in Haft

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Heepen - Ein bisher unbekannter Täter gelangte am Montag, 08.05.2023, an die Bankkarte samt PIN einer Seniorin, nachdem er sich Zugang zu ihrer Wohnung Am Kleesbrock verschafft hatte. Die Polizei sucht Zeugen. Der Betrüger klingelte gegen 14:20 Uhr an der Tür eines Mehrfamilienhauses. Daraufhin ließ ihn eine Seniorin in ihre Wohnung eintreten. Dort verwickelte der Betrüger die ...

mehr