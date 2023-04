Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Falsche Spendensammler stehlen Geldbeutel

Kaiserslautern (ots)

Auf ziemlich dreiste Art und Weise haben sich Trickdiebe am Montag in Kaiserslautern Geld "beschafft". Es handelte sich um einen Mann und eine Frau, die ein Klemmbrett bei sich hatten und vorgaben, Spendensammler zu sein.

Am späten Vormittag klingelte das Pärchen an einer Wohnung in der Goethestraße. Nachdem sie ihr Anliegen vorgetragen hatten, lehnte die Bewohnerin eine Spende ab. Noch bevor die Frau die Tür schließen konnte, drängte sich der unbekannte Mann an ihr vorbei in die Wohnung und riss sich einen Geldbeutel unter den Nagel, der auf dem Küchentisch lag. Darin befanden sich neben etwa 70 Euro Bargeld auch die EC-Karte und der Personalausweis der Seniorin.

Die Dame erstattete Anzeige bei der Polizei und beschrieb die vermeintlichen Spendensammler folgendermaßen: Eine kleine, etwas dickere Frau mit dunklen Haaren; sie trug eine helle Hose und einen weißen Kittel. Und ein etwas größerer, kräftiger Mann mit hellen Hosen.

Zeugen, denen das Sammel-Pärchen mit dem Klemmbrett ebenfalls aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

