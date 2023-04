Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Vorfahrt missachtet

Kaiserslautern (ots)

An der Kreuzung Augustastraße / Fabrikstraße hat es am Sonntagabend geknallt. Ein Autofahrer hat in der Augustastraße das Stop-Schild nicht beachtet. Im Kreuzungsbereich stieß der 54-Jährige mit dem Wagen einer 23-Jährigen zusammen. Die Frau war vorfahrtsberechtigt. Sie fuhr auf der Fabrikstraße, von der Barbarossastraße kommend. An beiden Autos entstand Sachschaden. Die Polizei schätzt ihn auf über 6.000 Euro. Nach dem Unfall war das Auto des 54-Jährigen nicht mehr fahrbreit. Der Pkw wurde abgeschleppt. Auf den Verantwortlichen kommt ein teures Bußgeld und mindestens ein Punkt im Verkehrszentralregister zu. |erf

