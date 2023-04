Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrerflucht: Zeuge gibt entscheidenden Hinweis

Kaiserslautern (ots)

Dank des Hinweises eines Zeugen konnte die Polizei am Sonntag den Verantwortlichen einer Verkehrsunfallflucht ermitteln. Am Nachmittag war ein Autofahrer beim Ausparken auf einem Supermarktparkplatz in der Mannheimer Straße mit seinem Pkw gegen ein einen Mercedes gestoßen. An beiden Wagen entstand Sachschaden. Obwohl der Verursacher das angerichtete Malheur inspizierte, machte er sich nach dem Zusammenstoß auf und davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen. Er merkte sich das Kennzeichen des Verantwortlichen und informierte die Polizei. Der Unfallverursacher blickt jetzt einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Fahrerflucht entgegen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell