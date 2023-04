Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 165 Packungen Wärmepflaster gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Rheuma, Muskelkater oder Rückenschmerzen könnte die Diebin haben, die 165 Packungen eines Wärmepflasters der Marke "Rheumaplast" aus einem Einkaufszentrum in der Merkurstraße gestohlen hat. Der Diebstahl war jetzt bei einer Inventur aufgefallen. Eine unbekannte Frau nahm die Packungen am 3. April 2023 aus einem Verkaufsregal des Geschäfts, das ergab die Überprüfung einer Überwachungskamera. Ohne die Ware zu bezahlen, verließ die Verdächtige das Geschäft. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet um Hinweise: Wo ist eine Vielzahl an Wärmepflastern aufgefallen? Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell