Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: E-Bikes gestohlen - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Zwei E-Bikes im Gesamtwert von rund 8300 Euro wurden am Freitag, 30.09.2022 am Busbahnhof in Schopfheim und am Bahnhof-West gestohlen. Das eine E-Bike, der Marke Conway, wurde von seinem Besitzer gegen 08.20 Uhr verschlossen am Busbahnhof abgestellt. Als dieser gegen 19.10 Uhr an den Bahnhof zurückkehrte war sein Bike verschwunden. Das Fahrrad hat einen Wert von rund 5300 Euro und war mit einem Faltschloss am dortigen Geländer gesichert. Das zweite E-Bike der Marke Cube stand am Bahnhof-West von 07.30 Uhr bis 17.45 Uhr. Das schwarze Bike mit pinkem Schriftzug war mit einem Zahlenschloss gesichert. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen an den Bahnhöfen gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

