POL-PPWP: Schulgebäude beschmiert

Kaiserslautern (ots) - An der Kreuzung Augustastraße / Fabrikstraße hat es am Sonntagabend geknallt. Ein Autofahrer hat in der Augustastraße das Stop-Schild nicht beachtet. Im Kreuzungsbereich stieß der 54-Jährige mit dem Wagen einer 23-Jährigen zusammen. Die Frau war vorfahrtsberechtigt. Sie fuhr auf der Fabrikstraße, von der Barbarossastraße kommend. An beiden Autos entstand Sachschaden. Die Polizei schätzt ihn ...

mehr