Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen in Gelsenkirchen-Buer

Gelsenkirchen (ots)

Am 21.10.22, gegen 15:50 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Fahrzeug, einem VW Golf Kombi, die Vinckestraße in Fahrtrichtung Kreisverkehr zur BAB A52. Nach eigenen Angaben geriet der 42-Jährige aufgrund eines Sekundenschlafs in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit einem Fiat 500, der die Vinckstraße in Fahrtrichtung Buer befuhr, zusammen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Fiat 500 in die Böschung geschleudert. Der eingeklemmte Fz-Führer, ein 31-jähriger Bochumer, musste durch die Feuerwehr Gelsenkirchen aus dem Wrack des Fiats befreit werden. Beide Unfallbeteiligte wurden schwerverletzt örtlichen Krankenhäusern zugeführt. Aufgrund der Unfallaufnahme und der erforderlichen Reinigung der Straße blieb die Vinckestraße zwischen Kreisverkehr BAB A52 und der Hülser Straße für 2 Stunden gesperrt. An beiden Unfallfahrzeugen entstand Totalschaden; die Schadenshöhe wird auf ca. 35000 Euro geschätzt.

