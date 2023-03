Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Raub in der Regionalbahn - Gute Zusammenarbeit ermöglicht Täteridentifizierung

Bonn (ots)

Am Freitagabend konnten zwei Täter nach einem versuchten Raubdelikt in der Regionalbahn im Stadtgebiet Bonn festgenommen werden. Das Opfer erstatte Anzeige bei der Bundespolizei, welche die Landespolizei Bonn informierte. Diese trafen die zwei Täter an.

Am 17.03.2023 gegen 23:45 Uhr saß ein 17-jähriger Bonner im Zug von Köln nach Bonn. Nach einem Telefonat hatte er sein Smartphone in die Jackentasche gesteckt und nickte kurz ein. Als er erwachte, so gab er an, bemerkte er, wie eine Person sich an seiner Jackentasche zu schaffen machte. Nach Aufwachen diskutierte er mit dem tatverdächtigen 22-jährigen Marokkaner, als ihm der zweite Tatverdächtige, ein 30-jähriger Algerier, einen scharfen Gegenstand an den Kopf gehalten und auf Arabisch bedroht habe. Bei Ankunft am Bonner Hauptbahnhof flüchteten die beiden Männer in Richtung Stadtgebiet. Der 17-jährige Geschädigte begab sich zur Dienststelle der Bundespolizei und zeigte den Sachverhalt an. Die Beamten informierten die Kollegen der Landespolizei, welche anschließend die Tatverdächtigen antrafen und festnahmen. Die Bundespolizei leitete das Strafverfahren wegen versuchtem schweren Raub gegen die beiden Männer ein.

