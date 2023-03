Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 52-Jähriger verletzt Bundespolizisten - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Freitagnachmittag beabsichtigte die Bundespolizei am Bonner Hauptbahnhof die Kontrolle einer Männergruppe, die sofort die Flucht ergriff. Die Streife stellte einen der Männer, der sich jedoch so wehrte, dass sich ein Bundespolizist verletzte.

Am 17.03.2023 gegen 16:00 Uhr fiel zwei Bundespolizisten eine Gruppe Männer am Bahnsteig 1 des Bonner Hauptbahnhofs ins Auge. Da die Situation auf den ersten Blick nach einem Drogenverkauf aussah, entschieden sich die Polizisten, die Gruppe zu kontrollieren. Bei Erblicken der Polizeibeamten flohen die Männer in unterschiedliche Richtungen. Die Streife stellte jedoch einen der Männer. Dieser verweigerte jegliche Maßnahme und wehrte sich dabei so, dass er einen Bundespolizisten am Finger verletzte.

Auf der Dienststelle fanden die Beamten lediglich 1725 Euro Bargeld und ein Teppichmesser auf. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen "Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte" ein.

