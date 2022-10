Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Einsatz des Rettungshubschraubers Christoph Europa 1 aus Würselen

Mönchengladbach-Schrievers, 02.10.2022, 18:46 Uhr, Heinrich-Pesch-Straße (ots)

Ein medizinischer Notfall erforderte gestern, am frühen Abend, eine Weiterbehandlung in einer Spezialklinik und einen schnellen und schonenden Transport. Aus diesem Grund forderte ein an der Einsatzstelle tätiger Notarzt einen Rettungshubschrauber an. Nach notfallmedizinischer Behandlung und Stabilisierung der Patientin übernahm die Besatzung des Rettungshubschraubers den Transport in die Spezialklinik.

Der Rettungshubschrauber konnte in der Nähe der Einsatzstelle landen. Die Heinrich-Pesch-Straße wurde durch die Polizei für die Landung und den Abflug des Rettungshubschraubers zeitweise gesperrt.

Im Einsatz waren ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, der Rettungshubschrauber Christoph Europa 1 und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Mario Valles-Fernandez

