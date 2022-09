Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 34-jähriger nach Körperverletzung in psychischem Ausnahmezustand

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich ein 34-Jähriger, nachdem er am Dienstag gegen 09:55 Uhr in der Hauptstraße in Bietigheim-Bissingen Opfer einer Körperverletzung geworden war. Zunächst kam es zwischen dem 34-Jährigen und einem bislang noch unbekannten Täter zu einem Streitgespräch. Währenddessen soll der Unbekannte dem 34-Jährigen unvermittelt einen Kopfstoß und einen Faustschlag versetzt haben, wodurch ihm ein Zahn ausgeschlagen wurde. Daraufhin flüchtete der unbekannte Täter. Der 34-Jährige rannte anschließend in einen nahegelegenen Lebensmittelmarkt, kaufte ein Küchenmesser und wollte sich auf die Suche nach dem unbekannten Kontrahenten machen. Hierbei schrie er lauthals herum. Dieses Verhalten meldete eine Zeugin der Polizei, die sofort ausrückte und den 34-Jährigen im Bereich der Schwarzwaldstraße und der Göthestraße antreffen und widerstandslos vorläufig festnehmen konnte. Nachdem der zugrundeliegende Sachverhalt aufgeklärt worden war, kam der Mann in die Obhut seiner hinzugerufenen Mutter. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, sucht Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten männlichen Täter, zudem bislang nichts Näheres bekannt ist, geben können.

