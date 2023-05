Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrüger bietet seine Hilfe an

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Heepen - Ein bisher unbekannter Täter gelangte am Montag, 08.05.2023, an die Bankkarte samt PIN einer Seniorin, nachdem er sich Zugang zu ihrer Wohnung Am Kleesbrock verschafft hatte. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Betrüger klingelte gegen 14:20 Uhr an der Tür eines Mehrfamilienhauses. Daraufhin ließ ihn eine Seniorin in ihre Wohnung eintreten. Dort verwickelte der Betrüger die ältere Dame in ein Gespräch, aus dem hervorging, dass er ihr angeblich helfen wolle. Aus diesem Grund holte sie ihre Bankunterlagen hervor.

Nachdem der Fremde jedoch gegangen war, stellte die Seniorin fest, dass ihre Bankkarte fehlte. Vermutlich hatte sie ihm auch die PIN genannt, da bereits Geld von ihrem Konto abgebucht worden war.

Der gesuchte Täter war etwa 1,85 m groß, hatte helle Haare und einen Schnurbart. Er trug ein helles T-Shirt.

In den vergangenen Wochen kam es immer wieder vor, dass sich Betrüger am Telefon als Bankmitarbeiter ausgaben. Sie behaupteten, etwas stimme mit dem Bankkonto nicht und suchten anschließend die Wohnung der betroffenen Personen auf, um an die Bankkarte und die PIN zu gelangen.

Hinweise zu dem Täter nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

